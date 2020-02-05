亞泰影像(4974)將於2月11日舉行法說會，受惠於緬甸廠區擴產完成，降低了此次新型冠狀病毒疫情影響，今年1月合併營收為2.86億元，月增4.65%，亞泰影像表示，目前緬甸廠滿載生產，第1季營運審慎樂觀，有機會優於去年同期。

亞泰影像產品主要應用在多功能事務機，公司挾核心影像感測技術優勢，積極拓展各項應用產品，其中新一代高性價比掃地機器人感測模組已於去年底開始量產出貨，成為公司業績新動能。

中美貿易戰爆發後，亞光(3019)集團及亞泰因擁有緬甸生產基地，獲得不少轉單，帶旺亞泰2019年業績，亞泰自結2019年合併營收約38.08億元，營業淨利約4.16億元，年增率21%，稅後盈餘約3.58億元，年增率6%，再創歷年新高，每股盈餘4.94元。

為因應客戶需求，亞泰持續擴大緬甸生產規模，第4條生產線已擴建完成，預估月產能將達110萬套，而新擴產完成的產能，剛好讓亞泰影像在此次大陸地區因新型冠狀病毒疫情全面延後農曆年開工受到影響相對輕微，原本大陸地區及緬甸廠區生產佔比約6:4，現在則是由緬甸廠滿載生產，將疫情的衝擊降至最低。

在緬甸廠支援下，亞泰影像表示，第1季營運審慎樂觀，有機會優於去年同期。

由於第1季營運審慎樂觀，亞泰今天盤中股價走高。

(時報資訊)