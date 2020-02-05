《港股》美股大漲，恆指開漲0.72％ 10:342020/02/05 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美股大漲，在特斯拉盤中股價首度漲破900美元大關帶動下，那斯達克指數刷新盤中和收盤歷史高點，受此激勵，周三香港恆生指數開漲0.72%，為26869.32點。國企股(H股)開漲0.69%，為10507.11點。申洲國際漲近10%，領漲藍籌股。受油價下挫提振，航空股走高。在武漢肺炎題材帶動下，大陸醫藥股集體上漲。 (時報資訊) #開漲 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情打擊製造業 市調機構：今年智慧手機出貨減2％ 04:102020/02/03 財經要聞 近10年2月 台股七成機率收紅 04:102020/02/03 證券．權證 哈利夫婦維安費用 7成加拿大人認為沒必要負擔 17:012020/02/03 國際 《期貨》跟漲美股，台指期、金融期、電子期齊揚 09:092020/02/04 財經 救市神速！陸股甩暴跌陰霾 早盤猛拉2％翻紅 09:362020/02/04 財經 大陸兩市股指翻紅 創業板指漲幅近2％ 10:022020/02/04 財經 《港股》美股收高，恆指開漲0.51％ 10:002020/02/04 財經 A股低開逾2％後回穩 金融股持穩 10:092020/02/04 財經 專家傳真－香港貿易發展局 料今年出口跌2％ 04:102020/02/05 產業特刊 《美股掃瞄》人行出手救市，美股大漲 08:352020/02/05 財經 財經熱門新聞 英特爾百億投資喊卡不玩 台積電訂單遭斷 - 財經 最血腥1個月！油價慘崩 墜入熊市 - 財經 曾經喊水會結凍 台股4大天王後來怎麼了？ - 財經 1分鐘讀財經》散戶敢進場？曝法人趁亂吃貨這12檔 - 財經 特斯拉逆天狂飆背後...老謝：全球汽車產業革命 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。