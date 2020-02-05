隔夜美股大漲，在特斯拉盤中股價首度漲破900美元大關帶動下，那斯達克指數刷新盤中和收盤歷史高點，受此激勵，周三香港恆生指數開漲0.72%，為26869.32點。國企股(H股)開漲0.69%，為10507.11點。申洲國際漲近10%，領漲藍籌股。受油價下挫提振，航空股走高。在武漢肺炎題材帶動下，大陸醫藥股集體上漲。

(時報資訊)