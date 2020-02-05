雖然武漢肺炎疫情升溫，中國大陸央行出手救市，周二美股大漲，那斯達克指數創下歷史新高，台積電ADR大漲逾5%，台積電(2330)今早股價續揚，帶動台股早盤開高一度攻回11600點，雖盤中震盪，但在台積電及股王大立光(3008)走穩帶動下，台股連續第二天反彈。

中國央行出手救市，緩解投資人對新型冠狀病毒疫情將重創經濟的擔憂，周二美股大漲，那斯達克指數觸及歷史新高，道瓊指數和標普500指數分別創下5個多月和近6個月以來最大單日漲幅。周二收盤，道瓊工業指數漲407.82點或1.44%，為28,807.63點。標普500指數漲48.67點或1.5%，為3,297.59點。那斯達克指數漲194.57點或2.1%，為9,467.97點。

雖然武漢疫情延持續延燒，但台股短線急跌之後，周二早盤小幅開高後，權值股台積電、鴻海(2317)、大立光吹響反攻號角，指數隨亞洲股市轉強一路震盪上漲。

美股科技股周二大漲，台積電及股王大立光今早持續走揚，DRAM股南亞科(2408)公布1月業績呈現年增及月增的佳績，領軍記憶體股上漲，電子類股率領，加上國泰金(2882)帶動金融股指數小漲，電金持續穩盤，台股今早開高震盪後，持續呈現上漲的格局。

受武漢肺炎疫情衝擊，台股農曆年新年開紅盤大跌近700點，盤勢呈現一天跌一天漲情況。周二在台積電及大立光上攻帶動，昨天台股大漲201點，漲幅約1.77%，加權指數終場收在11555.92點。台股昨天成交值1597億元，已近月均量水準，將有利緩和台股賣壓。

不過，周二，三大法人合計賣超66.77億元；外資賣超40.47億元，自營商賣超28.31億元，僅投信買超2億元。另外，新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，恐衝擊蘋果供應鏈。作為智慧型手機組裝重要基地的大陸河南鄭州4日宣布，進行幾近封城的「閉環管理」，蘋果供應鏈能否在10日復工備受關注。鴻海則發布重訊表示，已掌握中國大陸各地管控政策，強調各主要廠區維持2月10日復工目標不變。

(時報資訊)