工業電腦廠其陽（3564）受惠專案出貨挹注，雖適逢農曆春節、工作天數較短，2020年1月合併營收仍繳出雙位數「雙升」佳績，改寫歷史次高。在利多激勵加上近日股價跌深下，今（5）日開盤即跳鎖漲停價29.7元，領漲工業電腦族群，尚有逾200張買單排隊。

其陽股價去年7月中上探41元、創逾2年高點，隨後一路高檔震盪走跌，豬年封關前於32～34元區間盤整。受台股鼠年開紅盤後劇烈震盪影響，3日間下跌達19.3％、下探10個月波段低點，4日股價止跌持平27元作收。

其陽2020年1月自結合併營收1.8億元，雖適逢春節工作天數較短，仍較去年12月1.45億元成長達24.01％、較去年同期1.15億元成長達55.91％，一舉改寫歷史次高。公司表示，主要是由於增加非常態標案出貨挹注帶動。

其陽董事長李昌鴻先前法說時表示，雖然仍有外在環境影響，但其陽過去基期較低，預期首季營運仍將較去年同期顯著成長。公司已充分籌備未來成長動能，目前上半年營運動能逐步改善提升中，對今年營運審慎樂觀，希望能持續維持年成長動能。

李昌鴻預期，今年統一威脅管理（UTM）及企業級防火牆（NGFW）等傳統產品仍將占大宗、續見成長動能，但物聯網（IoT）及應用交付控制器（ADC）、邊緣運算（MEC）、軟體定義廣域網路（SD-WAN）等新產品貢獻將顯著提升，帶動毛利率持續提升。

其陽2019年前三季稅後淨利0.15億元、每股盈餘0.3元，創近3年同期高點。李昌鴻表示，其陽將嚴謹控制費用在小幅增長程度，使營收規模成長大於費用率成長、帶動獲利回升，希望盡快重返單季每股可賺逾1元的高峰水準。

(時報資訊)