因應龐大共享交通需求，iRent共享電動機車持續加速營運布局，宣布2月1日起進軍桃園，首波投入桃園市八德區、中壢區、平鎮區、龜山區、蘆竹區等，iRent也成為首家共享電動機車業務營運縣市橫跨六都（雙北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市）的共享機車業者。

為慶祝進軍桃園，iRent也宣布，2月29日前使用iRent App於桃園市路邊租還電動機車，即可享前六分鐘1元、第七分鐘起每分鐘1元優惠價。

營運iRent的和雲行動服務公司表示，iRent共享電動機車每人每次平均租用30分鐘，主要為消費者轉乘及短程代步使用，租借熱點集中商圈、大眾運輸周邊等人潮聚集處。機車提供單日租用上限300元，黏著度較高的使用者，可於3月1日前申辦499元月租方案，享650分鐘不限趟次騎到飽。

和雲表示，iRent共享汽機車會員數已突破29萬人，車隊數達6,500輛，為全台唯一同時提供汽機車營運服務業者。目前汽車路邊租還營運範圍為雙北市（可直達桃園機場大園停車場）、台中市及台南市，3月底前租汽車（含同站及路邊租還）享平日每小時租金99元優惠（里程費、eTag等另計）。(新聞來源：工商即時 陳信榮)

(時報資訊)