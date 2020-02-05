為慶祝即將到來的浪漫西洋情人節，卡娜赫拉鼠於妳期間限定店推出高雄首發獨家「鼠年變裝元寶兔」，搭配情人節限定「卡娜赫拉就愛你」活動自2月8日起限量販售。近來武漢肺炎疫情有延燒趨勢，中小學也延後開學了，限定店也有推出打卡禮，發送卡娜赫拉的小動物拋棄式口罩

粉紅兔兔陪你度過2020西洋情人節。（主辦單位提供）

今年情人節還在煩惱要去哪裡、另一半不在身邊或是還在等待愛情降臨的妳，粉紅兔兔要和大家一起度過一個不一樣的情人節！2月8日起消費卡娜赫拉的小動物食品類商品，有機會限購將12吋超可愛「鼠年變裝元寶兔」帶回家。

全球氣候暖化，環保議題更重要！限量環保愛地球鼠年限定環保袋，大容量好收納，出門購物不卡卡；約會累了小憩一下男友也要把貼心準備好，軟Ｑ鼠年限定午安枕陪伴妳安穩入睡。此外，期間限定店每週六、日推出每日限量60份打卡禮，發送卡娜赫拉的小動物拋棄式口罩一枚。

提醒大家，近來武漢肺炎疫情擴散，中小學也延後開學了。過情人節也要注意自己健康，如出沒人潮眾多的地點，搭乘大眾交通工具時，建議還是要戴上口罩，除可避免把病原傳給別人外，也可保護自己，避免空氣中的有害物質進入體內。在防範疫情時，也要讓自己的生活規律也安全，浪漫的情人節還是要過，不妨多發揮些創意，為自己己累積美好回憶

(中時電子報)