湖北台灣同胞返台救援會代表徐正文5日上午10時召開記者會表示，第二批自湖北武漢返台班機原本預計5日返台，但目前通知是取消，至於是否延至6日返台，目前還不能確定。他提出呼籲，兩岸應少一點政治，多一點同情味道。

徐正文說，後面很多人擔心回不了家，從上周六打破兩岸僵局，順利讓第一批回來，也希望能讓第二批、第三批台胞回家，他不斷安慰群裡的人，「我們一個都不會少」，大家一定要去體諒。

徐正文說，考慮台灣防疫作的準備，也希望後面的同胞能夠回家，今(2／5)天確定沒辦法回來，明天能否順利返台也不確定，因為兩岸的特殊性，溝通方法彼此有不同見解。

他呼籲，希望把最需要回台的學生、吃慢性病等的台胞名單提供給海基會、台辦，希望兩邊少一點政治，多一點人情。他指出，後援會將很快把名單做出來，按照老弱婦孺、學生等列在第二批名單，按照每一個人的情況詳細作表格，提供給大家分析，也提供給對岸，讓短期居留台胞、學生等最重要需要的台胞回來，比如慢性藥吃完的台胞，必須要讓他們先回來。

(旺報 )