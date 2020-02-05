日前光南公開將免費發50萬片口罩的訊息，立刻引起熱議，但卻有網友說，這次發的是紙做的口罩，根本不用排！而光南也對此在留言處回應了。

因應疫情導致的口罩荒，昨晚連鎖生活雜物業者「光南大批發」在臉書分享，將於2月7日、8日連續兩天，在全台個據點免費發放50萬片的口罩，並呼籲民眾「防疫大家一起做，將口罩留給有需要的人」。

消息曝光後，也掀起民眾狂讚「真是慈善大事業，可以排一個啦！」但有網友卻說，光南免費發的是「紙口罩」，不是醫療用口罩，根本不必排啦！後來光南臉書小編也在原貼文的留言處澄清，這次發的口罩不是紙口罩，而是「一般的三層防護口罩」，請不要道聽塗說。

雖不是醫療用的口罩，但許多民眾紛紛留言說，其實對不需要前往醫療院所、擁擠場所的人來說，很夠用了，騎車或是防灰塵可以用就好，更有網友呼籲，不要搶排、搶拿，請將口罩捐給、留給有需要的人。

(中時電子報)