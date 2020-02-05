武漢肺炎疫情不斷蔓延，死亡人數已超越SARS，世界各國防疫拉緊報，我國也緊急撤離滯留大陸台商。蔡正元表示，新型冠狀病毒爆發就是典型的「黑天鵝」事件，若處理不當，就怕留下後患。

蔡正元在臉書表示，幾年前就有人談論黑天鵝事件，包括突發的戰爭或病毒，「沒想到新型冠狀病毒爆發，正是典型的黑天鵝事件」。

黑天鵝考驗國家的治理能力和生存能力，蔡正元指出，十七世紀氣候危機，世界各地應付不來，許多政府險境環生；十八世紀關稅爭議爆發美國南北戰爭，美國人犧牲慘重，但擴大西部開發卻使美國更強大。

蔡正元說，「顯見黑天鵝事件，害怕發生，但更害怕處理不當，留下後患」。

對於治國能力，網友點出，蘇貞昌從除夕說口罩不能出口，到數量足夠不要囤貨、限購3片、增加生產線，一直到現在要實名制，每人一週限購2片，「亂成這樣子！請問他治國能力何在？」

(中時電子報)