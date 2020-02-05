大秀派出所員警貼心準備炒飯及熱湯讓蔡姓老翁暖身。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

大秀派出所員警貼心準備炒飯及熱湯讓蔡姓老翁暖身。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

8旬蔡姓老翁日前從新竹家中騎車至新北訪友，回程沿西濱南下，因天色昏暗騎過頭，迷途在140公里外的台中清水區，警方獲報後迅速抵現場馳援，先冷到瑟瑟發抖的蔡翁帶回派出所，準備炒飯及熱湯果腹及暖身，家屬前來載回時對警方表達深深感謝。

清水警分局指出，大秀派出所警員陳訓偉1月29日晚間5時49分，接獲民眾報案指清水區臨港路6段355巷，有位老先生騎機車迷路；警方迅速抵達現場，由於當時天氣寒冷僅約8至10度，且往來車輛眾多呼嘯而過。

老翁身穿單薄襯衫及背心，警方先行將他帶回派出所，由於身上沒有攜帶證件，透過其所騎乘重機車查詢後，發現老翁住家竟是遠在80公里外的新竹市北區，趕緊聯絡家屬前來派出所載他返家。

經了解，老翁1月29日上午6時許，從新竹住家騎車前往新北市中和區，趕在大年初五年假尾聲出門拜訪朋友，下午返程時，因天色昏暗天氣嚴寒，沿著西濱南下不知道騎過頭，才會從新竹市中和區來到140公里外台中清水區，所幸遇到熱心民眾協助報案及員警的熱心幫忙，才讓老翁順利返家。

清水警分局指出，在等待家屬前來派出所期間正值晚餐時間，員警見老翁只穿著襯衫及背心，冷到瑟瑟發抖，貼心準備炒飯及熱湯給他暖身，老翁頻頻道謝表示不好意思造成大家的麻煩。

大秀所所長賴進忠表示，家中若有長者應隨時多加關懷、照顧，如發現家中有年老長輩外出許久未歸，請立即撥打110請警方給予協助。平時可讓家中長輩配戴有基本資料及家屬聯繫方式之手鍊以供辨識，以利於發生走失情形時警方可迅速聯繫到家屬。

(中時 )