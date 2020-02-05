武漢肺炎疫情爆發以來，大陸多個城市相繼封城控制疫情，如今有大批外國廠商以及台商進駐的杭州、鄭州也開始進行進出入人員管制，大陸整體消費買氣受到衝擊，加上各家手機品牌面臨達6000萬支手機庫存，等到疫情穩定後，市場恐掀起一波降價促銷潮。

陸資天風國際分析師郭明錤前先研究報告指出，大陸農曆年期間，手機出貨量年度比衰退了50％～60％，如今手機庫存水位達到5,000～6,000萬支，加上5G手機換機效應以及武漢肺炎影響，2020年大陸手機市場將衰退15％，從2019年手機出貨量3.6億～3.8億支來計算，2020年將衰退至3.1～3.3億支。

據陸媒報導，如今的手機庫存絕大多數為4G手機，如今有大陸手機品牌也開始醞釀價降促銷的氛圍，實際上，2019年9月5G 手機就已經降價至3,000 人民幣價位區間，這使得如華為已經推出麒麟990這成熟的SoC晶片，但2019年第四季5G手機銷量僅達1,300 多萬支，加上消費者換機預期心理，導致第四季手機出貨量反而比前年同期下滑15%。

也因如此，原本各家大陸手機品牌等待農曆年期間刺激買氣，怎料武漢肺炎疫情爆發，讓手機庫存衝上逼近6,000 萬支的高水位。若北京當局能將武漢肺炎順利控制並穩定疫情，等待消費市場恢復正常後，將有大量困存手機被迫降價競爭。

(中時電子報)