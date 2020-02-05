賴清德訪美。(圖/翻攝自賴清德臉書)

賴清德訪美。(圖/翻攝自賴清德臉書)

準副總統賴清德在選後低調訪美，今日在臉書貼出與美參議員合照照片，表示美方對於台灣相當支持，包括各項貿易協定、國際組織以及疫情的交流合作，並感謝美方對台灣的各項協助。

賴清德表示，他在華盛頓會晤聯邦參議院外交委員會主席芮胥（Jim Risch）、民主黨首席議員孟南德茲（Robert Menedez），以及外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）。隨後再與聯邦參議院代議長葛萊斯里（Chuck Grassley）見面。幾位參議員都充分表達對台美關係的支持。

賴清德指出，參議員們支持美台間自由貿易協定，以及面對武漢肺炎疫情，台灣應該從國際組織獲得正確疫情資訊，同時，也期待美台間更加緊密的合作。四位參議員一直以來都以推動法案、決議案或公開推文等實際行動支持台灣，也都曾拜訪過台灣，是理解台灣、支持台灣的友好夥伴；賴清德在文末再次謝謝所有美國夥伴對台灣的友好支持。

(中時電子報)