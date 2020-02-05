2020台灣燈會8日將在后里森林園區點燈開幕，規模最大、精彩可期的燈會，怎麼快速找到賞燈區？台中市府推出台灣燈會導航APP，民眾只要下載「2020台灣燈會在台中APP」，在2月6日至23日期間於燈區打開APP就可獲取序號，有機會獲得智慧型手機、住宿券、小提燈及隨身碟等超值好禮。

市府研考會主委吳皇昇表示，2020台灣燈會在台中盛大登場，市府建置官方網站提供展區資訊，更推出燈會專屬的智慧導航APP，給民眾全新的燈會導覽體驗。

配合2月8日后里主展區開展，台灣燈會導航APP將在2月6日至23日舉辦「天天抽好禮 周周送手機」抽獎活動，參加者有機會抽中知名手機、住宿券、燈會小提燈、32G隨身碟等超值好禮，歡迎各地民眾下載台灣燈會導航APP，一起抽大獎、逛燈會。

吳皇昇說，2020台灣燈會導航APP功能全面升級，「交通資訊」、「展演活動」及「燈區介紹」之外，新增燈會小提燈的發放位置，以及后里主展區服務設施和亮點燈座，讓民眾透過APP就可以輕鬆獲取資訊，並找到想去的地方。

台灣燈會導航APP中的各項燈座頁面，增加收藏功能，民眾透過該功能可事先規畫賞燈清單安排路線，到燈區使用導航完全不怕迷路。

「貼心的APP服務！」吳皇昇強調，台灣燈會導航APP這次特別新增「停車找車」的打卡標點功能，民眾停好車可以替愛車停放位置打卡標點，不用在茫茫車海中找不到自己的愛車。

市府資訊中心指出，民眾可以透過台灣燈會導航APP的首頁點選「天天抽好禮」查閱自己的抽獎序號、並透過得獎名單進行對獎。

(中時 )