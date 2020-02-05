鈕承澤有意賣出在東區住所。（圖／翻攝自591房屋交易網）

53歲名導鈕承澤（豆導）去年2月因涉嫌性侵女助理案遭起訴，傳鈕承澤為了和解支付約7位數的和解金，全案最快今年4月宣判。今(5日)媒體報導，鈕承澤悄悄出售了案發地，也就是位於東區的「頂加樂園」，房仲開價4980萬台幣，暫未賣出。

鈕承澤2018年11月被爆捲入性侵風波，鈕承澤當時強調很喜歡女方，「我還會繼續保護她」，形容兩人是往交往方向前進的男女朋友，但女助理隨後公開對話紀錄，澄清雙方互動冷淡，沒感覺被追求，也不覺得是男女朋友。

去年底全案第7度開庭，傳聞鈕承澤出了7位數價碼的和解金，但當事人沒證實，只強調會負起責任、不會逃避，他還聲請解除境管，但台北地院裁定，鈕承澤自1月10日起限制出境、出海8個月。庭訊後，合議庭諭知明年3月24日上午開庭辯論。

據《鏡周刊》報導，因性侵案也使鈕承澤位於東區住所「頂加樂園」引來關注，去年農曆年前鈕承澤便決定搬家，最近在房仲網上看到「頂加樂園」有意售出，開價4980萬，1坪要價113.59萬，屋內裝潢也一一在網上呈現，可見鈕承澤的裝潢品味。

(中時電子報)