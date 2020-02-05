全球擁有超過 10 億用戶的 Google Photos 出包！Google 因使用他們服務的用戶，提供了一項「Google匯出」(Google Takeout)服務，來協助用戶備份私人資料。不料，近期該服務出現了一項技術錯誤，會使得使用 Google 匯出功能下載 Google 相簿(Google Photos)的用戶，下載到來自其他人的影片(確認不包含照片)。對此，Google 已承認錯誤並向受影響的用戶致歉，但是僅有意外下載到他人影片的用戶收到來自 Google 的道歉信，那些私人影片被他人下載備份的用戶，恐怕是難以確認且被忽視了。

外媒報導指出，Google 發現，在 2019 年 11 月 21 日至 25 日之間，僅有少於 0.01% 使用 Google 匯出服務下載 Google相簿的用戶受到本次漏洞的影響，會下載到非自己所拍的影片。Google 已向這些用戶發出道歉信，指出他們可能會在下載備份後發現檔案中存有非他們所拍的影片，或者內容是不完全的。因此 Google 向用戶致歉，並且指出本次所發現的技術漏洞已經被確認且修復，建議使用者可以再次進行匯出作業，並且刪除原本所下載的 Google相簿備份檔案。

Google 並沒有在發送給受影響用戶的道歉信指出有多少用戶受到影響，也沒有公開說明有多少數量的私人影片被非本人下載備份了。根據過往統計，Google相簿的全球用戶超過 10 億人，而在 2019 年 11 月 21 日至 25 日期間使用 Google 匯出下載 Google相簿的用戶中，僅有少於 0.01% 的用戶受到影響。即便比例這麼低，但在用戶基礎龐大的基礎上，預計受影響的人(下載到非自己所拍影片的人)仍舊不少。

另外，更應值得關心的，應該是那些自己所拍的私人影片意外被其他人下載的 Google 相簿用戶。畢竟，是這群人的隱私受到了影響，上述事件，並非僅是下載到其他人所拍私人影片的用戶感到不便。對此，Google 竟然都未在道歉信中言明，令人難以接受。若非考量不周，那麼很有可能是連 Google 也難以確認到底是那些用戶的私人影片意外被其他人下載！若是如此，不由得令人對於 Google Photos 的安全性感到不信任；而此事件也再度引發一個思考，就是是否公有雲的資料備份服務值得信賴？「免費的最貴」這句話，，說來真的不假！如果你有大量備份照片、資料的需求，或許這會是一個好好考量購入私有雲工具的契機。

針對上述技術漏洞所造成的影響，《BBC》新聞引述英國Privacy Matters組織常務董事Pat Walshe的看法，他指出「他人可能會收到你的私人影片，這些影片對於你的隱私跟安全會造成很大影響，是十分讓人憂慮的。」

(中時電子報)