婦人搭高鐵探母 台灣高鐵尋獲第6億名幸運兒 10:532020/02/05 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣高鐵尋獲第6億名搭乘旅客陳太太，高鐵左營車站站長孫作強（右）恭喜她獲得1年無限搭乘年票。（林瑞益攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣高鐵第6億名幸運兒順利尋獲，住高雄的陳太太歡喜得到1年份的無限搭乘高鐵年票，她5日表示，起初接到通知時，還以為是詐騙集團，沒想到是真的。 67歲的陳太太說，因為母親住宜蘭，所以她常搭乘高鐵轉乘，到宜蘭探視年邁的母親。以前沒有高鐵，搭火車再轉乘得花上7、8個小時，如今有了高鐵，大幅縮短時間，覺得很方便。 高鐵公司表示，陳太太獲得1年無限搭乘年票，全年不限區間、無限次搭乘台灣高鐵。陳太太表示，如果未來有直達宜蘭的車就太好了，或是能增加班次。 (旺報 ) #高鐵 #6億 #宜蘭 #台灣 #母親 也許您會感興趣 推薦閱讀 台商會長為湖北台胞發聲 盼協助回家 11:262020/02/01 政治 子護母砍死家暴父 屍體放冰箱凍屍3個月 14:012020/02/01 社會 牽動合縱連橫 台灣之星 成關鍵少數 04:102020/02/03 財經焦點 為何嘉義高鐵無台鐵支線？在地人悲吐真相 11:292020/02/03 日常 4歲男童逛燈會迷路平鎮警助回母親懷抱 11:412020/02/03 社會 台語歌手吳淑敏自小扛債務 竟收存證信函被家暴父親告棄養 15:392020/02/03 娛樂 嗆聲「不稀罕」 赴陸發展女星公開喊：放棄台灣國籍 15:422020/02/03 娛樂 台大、台師、台科大3月2日開學 18:462020/02/03 生活 吳淑敏曝遭酗酒父告棄養 04:102020/02/04 娛樂新聞 2020台灣燈會在台中 里山禾樂燈區推廣當地精神 20:492020/02/04 生活 生活熱門新聞 更強冷空氣接力 氣象局曝最凍時間 - 生活 口罩荒前疾管局長點名兩禍首 網一致喊同意 - 生活 搶排光南拿免費口罩？ 網揭真相：誤會大了 - 生活 WHO代表：健康民眾戴口罩染肺炎風險恐更高 - 生活 驚人！3周來自陸返台33.9萬人 3成5曾就醫 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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