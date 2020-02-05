台灣高鐵第6億名幸運兒順利尋獲，住高雄的陳太太歡喜得到1年份的無限搭乘高鐵年票，她5日表示，起初接到通知時，還以為是詐騙集團，沒想到是真的。

67歲的陳太太說，因為母親住宜蘭，所以她常搭乘高鐵轉乘，到宜蘭探視年邁的母親。以前沒有高鐵，搭火車再轉乘得花上7、8個小時，如今有了高鐵，大幅縮短時間，覺得很方便。

高鐵公司表示，陳太太獲得1年無限搭乘年票，全年不限區間、無限次搭乘台灣高鐵。陳太太表示，如果未來有直達宜蘭的車就太好了，或是能增加班次。

(旺報 )