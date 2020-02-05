新北市中和警分局與中原里里長陳正德等一起慰問黃女。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

陳姓女子今年大年初一時，匆忙至新北市中和警分局中原所報案其錢包遺失於住家前機車座墊上，請求警方協助。經警方調閱監視器後，發現有一名女子帶其幼童經過時將其皮包拿走。

經警方持續調閱該女子離開沿線監視器及不斷地查訪下，循線發現為居住於中和的39歲黃姓女子。警方至黃女住處，與黃女溝通了解後。坦承撿取遺失皮包，另得知黃女係屬低收入戶家庭，家境貧寒生活困苦，經側面瞭解黃女與其丈夫共同扶養8名未成年子女，黃女因求職困難，每月僅靠撿回收及微薄的低收入補助度日。

黃女表示，因不黯法律及日常需大量時間照料幼兒，故未即時將皮包交至公務機關做後續處理，對於該行為觸法深感抱歉。中原派出所所長陳亮溦、員警沈念威獲知後，與同中原里里長陳正德一同於1月26日下午共同發送10包白米、泡麵3箱、餅乾3包及民生物資等慰問關懷。

黃女非常感謝警方和里長及社區里民的協助，內心感激不已，希望藉此拋磚引玉，籲請社會熱心人士，能發揮人飢己飢愛心，多加關懷中低收入戶等弱勢族群，秉持雪中送炭、回饋社會精神，讓大家都能過個溫馨快樂的好年。

中和分局宣導民眾拾得遺失物，若能聯繫遺失人、所有人、其他有受領權之人，應儘速聯繫；若不能，則應帶著遺失物向警察、自治機關報告並將其物一併交存。但「意圖為自己或第三人不法之所有」而逕自占有遺失物，則可能觸犯刑法第337條侵占遺失物罪而受罰。

(中時 )