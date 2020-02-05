五月天瑪莎母親李紫涵遭檢方起訴，3年前她因不滿再婚的張姓丈夫與吳姓女子過從甚密，在臉書「私訊」她的友人「吳女勾搭了我老公、我視她是朋友她卻作出禽獸行為」，高院認為訊息是一時氣話，不能認有散布於眾的的意圖，判她無罪確定。

檢方指控，李女因對吳女不滿，先後於在2017年4月8日用臉書私訊她的2名友人，「吳女勾搭了我老公、我視她是朋友她卻作出禽獸行為」等內容給A女與B女，且在2018年1至4月間到吳女的前同事的辦公處所，指摘吳女有不當男女關係。

李女遭檢方依誹謗及加重誹謗罪起訴，台北地院判她無罪，檢方提上訴，高院認為臉書傳送訊息部分，李女的傳送訊息，是以臉書私訊方式，他人無從得知內容，且她未在臉書上公開張貼只是訴苦，該訊息顯係一時氣話，不能認有散布於眾的之意圖。

至於吳女的前同事口述部分，高院認為李女雖有告知對擔心吳女曖昧事實，但並無證據證明有貶低吳的人格，所為未逾越夫妻就另一半遇此事時，會向親友抱怨之社會常情，且談話處所屬密閉辦公室，無傳述毀損吳女名譽之事無涉誹謗，判決無罪確定。

(中時 )