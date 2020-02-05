大陸武漢肺炎疫情持續擴大，衛福部疾病管制署於2020年1月15日將「嚴重特殊傳染性肺炎」公告為第五類「法定傳染病」，保險業者表示，民眾可以看一下投保保單，若沒有將法定傳染病排除，若不幸染病，保險公司都會依約理賠。

大陸武漢肺炎疫情持續擴大，讓醫療保單「賠不賠」是近期各保險公司最常被詢問以及網路熱門討論的話題。

華南產險表示，現行該公司的健康險沒有將法定傳染病排除，因此必須依約理賠。至於旅行綜合保險部份，外交部已於1月28日將湖北省列為「不宜前往」的「紅色」旅遊警示燈號，因此，保險公司將拒絕該地區的投保申請。

華南產險表示，即使政府呼籲國人儘量不要前往有感染案例的區域，但仍有不少人有國外出差、旅遊的需求，此波疫情遍及全球，連國人偏好旅遊的日本、韓國也有多起確診病例，建議民眾旅遊時除了做好個人防護措施外，出發前記得投保「旅遊綜合保險」，保障範圍應包含「海外突發疾病」保險，若於出國時不幸感染需在海外就醫甚至住院，才能獲得相關醫療保障。

為因應武漢肺炎疫情，金管會已督導保險業啟動相關應變措施，包括提供0800免付費電話、加強防疫宣導及快速理賠等多項措施，保戶可逕洽投保之保險公司了解詳情。至於產壽險公會及各保險公司網站亦設有專區，民眾若有問題可多加利用查詢相關資訊。

(工商 )