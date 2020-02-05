受到武漢肺炎疫情影響，很多公司大陸廠區停工，也影響近日營收公告。群創（3481）表定2月7日公告營收，公司宣布將延後到14日公告1月營收。

群創表示，根據金管會公告，因應嚴重特殊傳染性肺炎事件，延長公開發行公司今年1月營運情形的公告申報期限至2月15日。群創5日盤中小漲0.33％，均價約9.24元。

(工商 )

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