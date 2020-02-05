疫情影響 群創1月營收延至14日公告 10:542020/02/05 工商 袁顥庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受到武漢肺炎疫情影響，很多公司大陸廠區停工，也影響近日營收公告。群創（3481）表定2月7日公告營收，公司宣布將延後到14日公告1月營收。 群創表示，根據金管會公告，因應嚴重特殊傳染性肺炎事件，延長公開發行公司今年1月營運情形的公告申報期限至2月15日。群創5日盤中小漲0.33％，均價約9.24元。 (工商 ) #群創 #日公告 #月營收 #延後 #武漢肺炎疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎疫情燒 他脫口指謝震武節目「最壞示範」 10:132020/02/01 娛樂 武漢肺炎疫情延燒 嘉市福安館辦除瘟科儀指名市長參加 14:252020/02/01 社會 武漢肺炎疫情蔓延 英撤部分駐中國使領館員眷 17:412020/02/01 國際 防武漢肺炎疫情 詹雅雯演唱會驗票要量體溫、酒精消毒 19:412020/02/01 娛樂 報價可望回穩 獲多個OT訂單 群創瑞祺電通 亮眼 04:092020/02/02 產業特刊 群創 面板需求增溫 04:092020/02/02 證券．權證 武漢肺炎疫情升溫 媽咪坐月子也要小心 17:192020/02/02 生活 權證星光大道－喜迎轉單 群創領先反彈 04:102020/02/03 證券．權證 替武漢肺炎疫情打氣 電音女神上下齊露喊加油 09:352020/02/03 娛樂 武漢肺炎疫情延燒 新台幣開盤貶1角 10:102020/02/03 財經 財經熱門新聞 英特爾百億投資喊卡不玩 台積電訂單遭斷 - 財經 最血腥1個月！油價慘崩 墜入熊市 - 財經 鄭州準封城 蘋果恐斷鏈 - 財經要聞 - 工商時報 1分鐘讀財經》散戶敢進場？曝法人趁亂吃貨這12檔 - 財經 鄭州封城愛瘋斷供危機暴增？ 鴻海回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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