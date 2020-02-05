大陸累計新型肺炎2.43萬宗 死亡490例 12:052020/02/05 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國家衛健委5日最新公布，截至4日24時，新型冠狀病毒肺炎確診病例新增3,887宗，令累計病例增至2.43萬宗，累計死亡病例達490人。4日新增死亡病例共達65宗，全部來自湖北省。 截至4日24時，大陸全國現有重症病例3,219宗，累計治愈出院人數892名，現有疑似病例2.33萬宗。 目前累計追蹤到密切接觸者25.22萬人，共有18.56萬人正在接受醫學觀察。 (工商 ) #萬宗 #死亡病例 #現有 #疑似病例 #新增 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸境外首起死亡病例 菲律賓染武漢肺炎陸男不治身亡 11:032020/02/02 生活 武漢肺炎》台灣疑似通報病例破千 累積1007例 16:542020/02/02 生活 湖北徵用酒店、招待所 設置備用隔離場所 17:242020/02/02 兩岸 死亡病例超SARS 陸急需口罩防護衣 04:092020/02/04 焦點新聞 1個疑似病例得做12項檢查 醫憂排擠效應 09:372020/02/04 生活 上週流感再奪5命 84歲老婦發病1天就喪命 17:432020/02/04 生活 憂移工感染武漢肺炎 印尼建議緊縮台港新增聘僱 18:422020/02/04 國際 武漢返台台商新增一確診 陳時中沮喪落淚 19:002020/02/04 生活 2020武漢風暴》香港傳出死亡病例 澳門賭場關閉 04:392020/02/05 國際 2020武漢風暴》湖北日增3千例確診 大陸疑似病例連兩日下降 11:142020/02/05 兩岸 兩岸熱門新聞 死亡集中營？醫曝火神山「活人坑」內幕：發燒者就地消失 - 兩岸 國台辦：在陸台胞確診3例 已向台通報疫情36次 - 兩岸 - 旺報 旺旺護台灣 水神抗菌液免費供應 - 日報 南京實行「小區封閉管理」 沒有封城 - 兩岸 - 旺報 2020武漢風暴》陸急調300記者至湖北 宣傳疫情防控 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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