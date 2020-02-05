國家衛健委5日最新公布，截至4日24時，新型冠狀病毒肺炎確診病例新增3,887宗，令累計病例增至2.43萬宗，累計死亡病例達490人。4日新增死亡病例共達65宗，全部來自湖北省。

截至4日24時，大陸全國現有重症病例3,219宗，累計治愈出院人數892名，現有疑似病例2.33萬宗。

目前累計追蹤到密切接觸者25.22萬人，共有18.56萬人正在接受醫學觀察。

(工商 )