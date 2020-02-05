氣動元件大廠亞德客-KY今(5)日下午將參加美商高盛亞洲證券舉辦線上法說會，說明亞德客去年第四季營運情況，以及大陸新型冠狀病毒(武漢肺炎)疫情對亞德客短期營運影響程度、全年營運展望。

亞德客接獲大陸官方通知，要為口罩、防護衣等醫療產品生產組裝線備料，今日股價卻呈現開高走低，上漲8.0元而以508.0元開出，隨後賣壓湧現而拉回，目前呈現盤跌走勢。

亞德客大陸廣東佛山及浙江寧波兩地廠預計下周一（10日）復工。亞德客主管表示，大陸各省分及城鎮為了防疫，管制人員進出或封城政策不同，大陸開工時間延後，客戶也不會有生產活動，短期營運多少受影響，受衝擊程度，還無法評估。

亞德客指出，亞德客短期1、2個月營運，端視疫情情況、客戶員工在春節過後的回工率、以及原物料流通受影響程度，業績一定會受影響。中長期來看，即使沒有疫情，客戶為了避免缺工，自動化程度愈來愈高，自動化設備需求就是向上趨勢。

(工商 )