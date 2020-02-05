中華經濟研究院發布1月台灣採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI），各為連續4及11個月擴張，但由於調查在1月23日武漢疫情爆發前完成，預期接下來幾個月調查結果，將反應這個變數，出現較大的起伏。

中經院調查結果顯示，1月經季節調整後的PMI為連續4個月呈現擴張，但指數下跌4.9至51.3，五項組成指標中，新增訂單與人力僱用數量呈現擴張，生產數量轉為緊縮，供應商交貨時間持續上升，存貨則為持平。

1月製造業六大產業中，四大產業為擴張，依擴張速度排序為食品暨紡織產業、化學暨生技醫療產業、電子暨光學產業、交通工具產業。基礎原物料產業與電力暨機械設備產業則呈現緊縮。

NMI則已連續11個月呈現擴張，且指數微升0.9至55.0，四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間呈現上升。

非製造業七大產業NMI皆呈現擴張，依擴張速度排序為住宿餐飲業、資訊暨通訊傳播業、教育暨專業科學業、營造暨不動產業、運輸倉儲業、金融保險業與批發業。僅零售業與前月相比呈現緊縮。

對於肺炎疫情擊，是否影響經濟成長率預測的下修。中經院院長陳思寬認為，針對這次疫情的影響，全球都將難幸免，但許多數據均尚未發布，一切還在發展中，談經濟成長率修正「言之過早」，因為情況仍具有不確定性，有待進一步觀察。

(工商 )