武漢肺炎疫情持續，使國人瘋搶口罩！然而，台北市議員游淑慧日前質疑檢討衛福部口罩成本議題，卻傳出有立委討論要求衛福部提告。台北市議員羅智強則發文探討「制衡」重要性，並認為口罩價格下降，要謝謝像游這樣敢質疑的人。

羅智強在臉書指出，若在政府當初把口罩價格定為8元的時候，每個人都說民進黨好棒棒，這價格貴得超級有道理，「請問口罩價格會從$8調降到$6，再調降到$5嗎？」

「民主制衡的重要性就在這裡」。羅智強認為，只有不斷對掌握權力的人提出質疑，才能確保人民的利益不被掌權者侵害。同樣道理，如果國民黨執政把口罩價格定為$8，他保證，民進黨絕對齊力炮轟執政者官商勾結、大發國難財，這就是「制衡」。

羅智強勸權力新貴，當執政者的護衛隊，痛罵在野者，沒什麼好驕傲的，當執政者的護衛隊，需要的是諂媚，不需要勇氣。需要勇氣的是，像游淑慧這樣的人，不畏執政者滔天的權勢、龐大的國家資源，為人民喉舌的人。

羅智強認為，執政者要告游淑慧就告，但口罩價格下降，請大家謝謝像游淑慧這樣，敢站出來質疑、為人民說話的人。

(中時電子報)