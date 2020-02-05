屏東1名藍姓羽球拍成型機操作員，因工作時不慎被樹脂碎片噴濺，導致左眼幾近失明程度，勞動能力大減，藍男以公司未提供護目鏡，讓他受到重大職業傷害為由，提告求償，但法官認為藍男與公司雙方都有過失，判處公司應賠償藍男近120萬元，全案可上訴。
判決書指出，藍男是該公司多年工人，當時因工作不慎，被樹脂碎片噴進左眼，搶救後仍無法恢復正常視力，當時公司也沒有處理經驗，事先也沒有提供護目鏡等相關裝備，讓藍男一年多來飽受失明之苦。
藍男律師指出，藍男因職業災害導致左眼視力僅剩0.03，以勞動能力減損64%、生活大受影響及身心嚴重受創等理由，向任職的羽球拍公司求償醫療費用、勞動損失及精神撫慰金等共358萬多元。
而製作羽球拍公司則辯稱，藍男以工廠水龍頭沖洗眼睛，未使用生理食鹽水等乾淨的水源處理，且拖延就醫也因此再受感染，導致眼睛的損害擴大，顯有過失，應自負80%責任才對。
屏東地院審理，認為藍男在眼睛受異物噴濺時的處置失當，就醫期間未按時回診，應為自身傷勢負起60%的過失責任，該公司應承擔40%責任，經換算後，法官認為公司應賠償藍男119萬8840元，全案仍可繼續上訴。
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(中時電子報)
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