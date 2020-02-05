武漢肺炎疫情尚未獲得控制，造成民眾人心惶惶，不僅搶購口罩、酒精，有些地方甚至不准診所垃圾倒進大樓垃圾場。小兒科醫師陳木榮無奈表示，社區總幹事認為診所垃圾會造成社區群聚感染，甚至還嗆「你知道你們護士的手有多髒嗎」，讓他相當心寒。

新北市樹林區北大柚子小兒科醫師陳木榮表示，幾年來診所的垃圾一直分成兩部分，一部分叫做醫療廢棄物，一向都是由診所長期合作的醫療廢棄物廠商處理，另外一部分是不具危險性的一般事業廢棄物及生活廢棄物，原本就可以進入垃圾焚化廠或者用衛生掩埋處理，「被禁止的理由並不難猜，因為害怕新型冠狀病毒，也就是武漢肺炎。」

他決定與社區總幹事談談，希望對方能夠理解醫療廢棄物與無害的一般事業廢棄物是不一樣的，以及新型冠狀病毒目前還沒有進入一般人群中，完全不需要害怕醫療院所產生的一般生活垃圾。討論過程中，社區總幹事不斷嚷嚷，「這些垃圾會造成社區群聚感染，我要打1922、1999，你知道你們護士的手有多髒嗎？」

一席話讓陳木榮既心寒又生氣，「護理師的手有多髒？是護理師的手協助接生了每一個孩子，幫忙醫生傳遞手術器械救人救命，幫孩子打預防針又拿著貼紙安慰孩子別哭別哭，幫忙受傷的你擦藥換藥，幫你量體溫量血壓驗血糖，幫躺在加護病房的你翻身擦澡。」

陳木榮心疼地說，「如果世界上有天使，任勞任怨照顧病人的護理師絕對當之無愧，為了照顧每一個人，護理師每天洗多少次手，無怨無悔地洗到手癢手粗。你生病的時候需要護理師照顧你，你沒生病的時候，護理師協助大環境對抗傳染疾病，努力洗手防範疾病傳播，你卻嫌護理師的手髒？」真的非常難過，難過到夜晚無法入睡。

陳木榮感嘆，多年來醫生跟護理師一起面對不斷而來的各種流行疾病，在新型冠狀病毒武漢肺炎山雨欲來風滿樓時，醫生跟護理師甚至做好心理準備，願意為了救人倒在疾病的面前，結果橫在醫護人員面前消磨慈悲救人心的，卻是猜忌懷疑自私的人性。

貼文一出引起迴響，許多網友紛紛留言為前線醫護人員加油打氣「您和您的工作團隊手都很潔淨，髒的是他的心以及他身邊的同溫層」、「謝謝無私的醫師、護理師們，您們真的都很辛苦」、「恐慌比病毒可怕，而霸凌比肺炎更惡劣」、「能夠說出這麼沒有這種話，到底多沒同理心」。

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(中時電子報)