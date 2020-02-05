旅客發燒篩檢。（港務公司提供）

昨日傳出，星夢郵輪旗下的「世界夢號」曾搭載3名廣東乘客確診感染2019新型冠狀病毒；港務公司表示，經查3名確診病患，並未於2月3日隨世界夢郵輪入境基隆港。

港務公司表示，該郵輪於1月19日自廣州南沙出發後，陸續掛靠越南芽莊、峴港，24日回到廣州南沙；26日再由香港／廣州南沙出發至馬尼拉、蘇比克灣，於1月31日回到廣州南沙；之後再於2月2日由香港出發、2月3日基隆、2月4日高雄，預計於2月5日返抵香港。

據廣東省疾控中心指出，該航次郵輪於1月19日從廣州南沙出發，為期5晚的越南之旅。船公司表示，病患於1月19日在廣州南沙登船，1月24日返抵廣州，並於2月3日確診，而大陸南沙旅客1月19日上船，1月24日下船（所有船員檢測均成陰性反應）， 10天後南沙檢測確診，並不是在船上感染，所有船員等均經過每天2次體溫及冠狀病毒篩檢，全船都經過完整消毒。

該郵輪於2月3日進基隆港前，船方已依規定向疾管署提報海事衛生聲明書，疾管署同時要求旅客填寫「入境健康聲明卡」並做發燒篩檢。於當日靠好碼頭，船舶舷梯一放下，疾管署即登船向船醫瞭解有無與衛生聲明書申報新增異常之個案，旅客下船時逐一檢查護照等證件，詢問有無症狀及疫區旅遊史，透過資料補正及健康評估程序，且經過發燒篩檢後，無健康異常旅客始能入境。

港務公司表示，過程中發現4位有廣東旅遊史，其中3名為船員，分別於1月9日、1月11日及1月17日到過廣東，惟均已超過14天隔離期，經檢查無異常均予放行，另1名為旅客，其於1月27日曾到過廣東，因尚未超過14天，由船方帶回船上並未准予入境；基隆港於郵輪離港後，皆已徹底做過場站消毒、也嚴格要求所有工作人員值勤時佩戴口罩、手套，落實各項防護措施。

港務公司港口之各項防疫作為均落實中央防疫指揮中心決議來執行，對於各郵輪公司要求於船上廣播及發放「防範新型冠狀病毒」宣導文宣。

(中時 )