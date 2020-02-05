特斯拉今年上海廠投入生產，預期出貨台數強勁成長，近期股價飆漲，帶動特斯拉尾燈供應鏈聯嘉(6288)連續兩天強勁彈升，盤中再漲3％。由於第1季新車款訂單持續挹注，法人估計第1季營收及獲利可望維持兩位數年成長表現，今年業績成長趨勢明確。
聯嘉2019年第4季在北美車廠暢銷挹注，單季營收11.47億元，年增32.6％，法人估計獲利達0.6億元，較上年度同期呈翻倍成長。雖然第1季有過年假期，加上武漢疫情，不過，延續新車款接單需求，聯嘉單季營運較上季及去年同期將可呈現雙升表現。
聯嘉雖然為Tier2～Tier3廠商，但透過Flex-N-Gate切入特斯拉Model 3供應鏈，目前特斯拉占聯嘉營收占比約10％，上海廠投產，預期後續在Model 3出貨量持續增加，同時，外界猜測也可望承接Model Y新車款訂單，今年特斯拉貢獻將持續提高。
2019年聯嘉美國出貨暢旺，聯嘉美國車燈模組市占率逾10％，2019年美國新車銷量前兩名車款Ford F-Series、Ram P/U皆由聯嘉出貨LED車燈模組，今年美國仍將帶來穩定的營收。
(時報資訊)
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