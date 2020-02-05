Nike周二宣布中國爆發新型冠狀病毒肺炎疫情將對Nike在中國的營運造成財務上的影響，受此打擊，周二Nike盤後股價下挫3%。

Nike表示，已經暫時關閉半數在中國的直營店，在中國的其他門市也將縮短營業時間。

中國是Nike最大的成長市場之一，而這個全球最大體育用品公司高度仰賴著中國消費者的消費力道，來彌補北美銷售成長的放緩。

Nike表示，將在第三季業績電話會議上，提供營運和財務受疫情影響的最新資訊。

(時報資訊)