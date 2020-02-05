《國際產業》關閉半數中國門市，Nike警告：武肺將影響財務 10:512020/02/05 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 Nike周二宣布中國爆發新型冠狀病毒肺炎疫情將對Nike在中國的營運造成財務上的影響，受此打擊，周二Nike盤後股價下挫3%。 Nike表示，已經暫時關閉半數在中國的直營店，在中國的其他門市也將縮短營業時間。 中國是Nike最大的成長市場之一，而這個全球最大體育用品公司高度仰賴著中國消費者的消費力道，來彌補北美銷售成長的放緩。 Nike表示，將在第三季業績電話會議上，提供營運和財務受疫情影響的最新資訊。 (時報資訊) #中國 #影響 也許您會感興趣 推薦閱讀 低溫特報持續！今晨最低溫3.5度 下周有「兩波鋒面」轉濕冷 08:302020/02/01 生活 疫情肆虐 蘋果臨時關閉大陸Apple Store零售店 15:132020/02/01 財經 馬國沙巴州禁中國航班入境 台港澳班機無影響 21:462020/02/01 國際 貿協：台商新南向 印尼成重點 04:092020/02/02 企業經營 武漢肺炎 各國對大陸民眾入境管制措施一覽 14:212020/02/02 國際 觀念平台－論美中貿易協議能維持多久？ 04:102020/02/04 產業特刊 國際自行車展 3月如期登場 04:102020/02/04 產業．科技 高性價比策略奏效 聯發科Q1出貨 可望追平高通 04:102020/02/04 證券．權證 2019新型恐中症 04:102020/02/04 時論廣場 《其他電子》鴻海：中國大陸廠區，2月10日復工目標不變 08:012020/02/05 財經 財經熱門新聞 英特爾百億投資喊卡不玩 台積電訂單遭斷 - 財經 最血腥1個月！油價慘崩 墜入熊市 - 財經 鄭州準封城 蘋果恐斷鏈 - 財經要聞 - 工商時報 1分鐘讀財經》散戶敢進場？曝法人趁亂吃貨這12檔 - 財經 鄭州封城愛瘋斷供危機暴增？ 鴻海回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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