台南市政府與成功大學5日在安平發表2019年針對荷蘭時期「原大員市」考古田野發掘成果。(曹婷婷攝)

1624年荷蘭東印度公司來台建造熱蘭遮城，即將邁向建城400年之際，台南市政府與成功大學啟動為期6年「熱蘭遮城400年」研究計畫，於原大員市鎮南端（今劍獅埕園區）、東側（今石門國小）考古發掘，於石門國小挖掘橫跨荷蘭、明鄭到清初疑似大水氾濫沖積及水相沉積地層，研判是海岸線堤岸，成大考古所所長劉益昌說，「我們成為世界貿易體系最重要基地現狀，一直還埋在地下。」

台南市政府與成功大學5日在安平發表2019年針對荷蘭時期「原大員市」考古田野發掘成果，劉益昌說明考古發現，依照荷蘭時期地圖，石門國小恰巧位於海陸交界處，考古所在國小校內南、北側各發掘一處探坑，在北側發現一處清代磚造結構，向下挖掘出疑似大水氾濫沖積以及水相沉積地層，可能就是海岸線位置。南側的探坑，雖僅保留少部分的堆積地層，但也發現到清代早期的溝渠遺跡及部分房屋基礎的遺留。

另，劍獅埕園區在荷蘭時期已有街屋街廓，到了清代則是清政府設立水師五館之一「金門館」地點，考古發掘看見連續磚造基礎與鋪面，出土的遺物以17、18世紀瓷器為主，可能是金門館的建築遺構，由於地層向上堆疊，看到清代時期地層、荷蘭時期地層存在，基於保存荷蘭時期遺跡，因而未繼續向下發掘。

「地底下看到層層疊疊的台南」，劉益昌說，以往認為明鄭時期將荷蘭人的建物毀掉，其實並沒有，可能因安平易淹水，當時建築是一直往上堆置，而南邊探勘的坑更發現是填海造陸地，當時人們將磚塊打碎當級配，鋪在地面上，這是過去文獻不曾提過的史料，透過這次挖掘讓人看到常民生活智慧，很有意思。

台南市長黃偉哲以「掘地3尺有古蹟」形容，他說，大航海時代留下遺跡，見證台南見證400年，而且這些遺跡看得到一層層年代，建構我們對大航海時代的想像，未來希望進一步忠實呈現400年前外國人來到台南安平開發的原貌，讓後人引以為傲的大員市遺址。

(中時 )