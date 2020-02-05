為因應武漢肺炎造成的口罩短缺，中央疫情中心日前宣布，口罩販售實名制2月6日上路，盼讓更多有需要民眾能買到口罩。「但口罩真的夠用嗎？」資深媒體人趙少康就表示，若依照現有數量發放數量和方式來計算，可能只可提供給4分之1的人用。

對於口罩大缺貨造成「一罩難求」，疫情中心祭出由全國6千多家健保特約藥局，每家藥局每天配發2百片成人口罩、50片兒童口罩的措施。6日起，持本人「健保卡」前往購買，每張健保卡可用10元購買2片口罩，但7天內不能重複購買。且會依照身分證字號末碼區分，雙號者可於每週二、四、六購買，單號者可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。

對此，趙少康4日在政論節目少康戰情室表示，行政院長蘇貞昌一直說口罩夠，但現在看來口罩完全不夠，現在規定實名制7天2片，就只能提供520萬人的口罩，若依台灣總人口2300多萬人計算，先扣掉約60萬的3歲以下嬰兒，剩下應戴口罩的高達2240多萬人，只有525萬人能夠拿到口罩。

趙少康也將計算方式公布出來，6500多家健保藥局、每家250片，乘以7天再除以2，就能估算出來。趙也提到，現在1萬多間超商都停賣，而且為搶口罩都搶成甚麼樣了，藥局卻只有超商一半，那藥局未來問題就大了！很多鄉鎮藥局都僅是1人藥局，除了賣藥還要兼賣口罩，他強調，開始賣之後一天至少擠2、3百人，這不難想像會有多混亂，這真的會被罵翻天。

(中時電子報)