南京市4日晚間發布公告，將全面實行「小區封閉管理」，以加強區域疫情防控工作。有南京台胞表示，南京目前是針對小區（社區）採取進出管制，並不是台灣部分媒體報導的「封城」，南京對外連繫交通未中斷，希望不要以訛傳訛，因為會造成不少想要回南京的人誤解。

為防堵武漢肺炎疫情擴散，杭州、鄭州、貴陽、哈爾濱、臨沂等市4 日起陸續宣布實行「封閉式管理」。而大陸各城市的「封閉式管理」管理程度不同，比如杭州就相對嚴格不少，杭州有些地方是所有人及車輛不給進出，也就是所謂的「封城」。

有南京台胞表示，現在南京就是對社區進出人員進行管制，進出要量體溫及核實是否小區住戶，超市也正常營運，但必須戴口罩及量體溫，雖然高速公路仍正常營運，但有接到通知車輛進出南京最好先網上登記車牌，以加快進出程序。

據了解，南京目前有一千多家台資企業，包括台積電、仁寶、英華達等大廠；旺旺、統一、康師傅也都在南京有設廠。目前南京復工時間還是定在2月10日不變。

南京市人民政府4 日晚間發布加強小區疫情管理的八條措施，公告指出，在封閉管理期間，小區僅保留一個進出口，進出皆須逐車逐人登記、檢測體溫並配戴口罩，並由社區幹部、居民以及志願者組成專門小組，落實封閉式管理等防控措施。

此外，公告強調，在近 14 天內有外省或疫情重點地區旅遊史的人員，必須在第一時間向社區主動通報，且後續實行嚴格居家隔離管控。其他措施包含提高全民防疫意識、加強小區消毒工作、限制公共場所營業時間，以及暫停各類工程施工等等。

(旺報 )