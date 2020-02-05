財政部也將於今（5）日下午公布去（108）年11、12月統一發票中獎人清冊，初步統計千萬獎共開出13張，200萬元特獎更有18張中獎，雙雙創下歷史次高紀錄。7-11超商已率先公布本期3位千萬元發票得主，其中1人只買了10報紙就幸運當了千萬富翁。

儘管完整中獎明細財政部下午4點半才公布，但各超商、量販店自行公布的資料，18張特別獎（1000萬元）中獎發票中，有3張從統一超商開出，另外全家便利商店及全聯也各開出1張中獎發票。

這次千萬獎中獎發票中，最幸運是只花10元買報紙，從統一超商桃園市中壢區耀康門市開出；全家苗栗自治店開出的特別獎中獎發票，消費者只買了一瓶23元罐裝咖啡就中獎。

去年11、12月統一發票特別獎1000萬元獎號為59647042，特獎200萬元獎號01260528，頭獎20萬元共3組，分別為01616970、69921388及53451508，本期增開3組6獎200元，獎號則為710、585及633。

財政部提醒，去年9-10月開出的發票還有2張千萬特別獎沒人領獎，民眾別 忘了趕快找出發票對獎，領獎期限到今年3月5日止。

(中時電子報)