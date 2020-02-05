因應寒假延長政策，台北凱撒大飯店宣布推出超低優惠折扣專案，精緻客房平日每晚只要2,999元起，為號召旅遊同業帶頭出來旅遊增加消費者的旅遊信心，台北凱撒大飯店更祭出服務業同業優惠，平日每房只要2,799元起。

為擔心疫情影響民眾外出旅遊活動及用餐消費的意願，台北凱撒大飯店成立防疫小組，除全體員工以及進出廠商都要配戴口罩，並且配合測量體溫登記，並在所有出入口、大廳、營業現場全面設有酒精消毒液給賓客使用，且加強全館環境和公共區域的消毒。

針對因疫情而取消春酒的公司行號，台北凱撒飯店也推薦他們轉而購買優惠餐飲抵用券贈送員工，讓員工可以自行各自在餐廳消費或是購買外帶餐點，希望能將取消春酒的顧客留住。

為全力搶攻外賣商機，台北凱撒大飯店特別與外送平台Foodpanda合作推出外送小點服務，除了主推溫補強身料理以外還可依個人喜好選擇Checkers自助餐、王朝餐廳的招牌小點料理，輕鬆就能在家享用五星級的美味餐點。其中Checkers主廚大力推薦的冬日滋補好朋友「麻油雞燉飯」，將傳統的麻油雞和西式作法的燉飯完美結合，湯汁吸收飽滿粒粒充滿著麻油雞的香氣，完美展現出台式料理最樸實的味道，再搭配熱呼呼的「藥膳羊肉爐」或「酸菜白肉鍋」，使用溫潤滋補的藥材入湯熬煮，清爽營養又暖胃，最適合調理體質。而王朝餐廳招牌的料理「蒜香黑鑽雞」，因大蒜被視為養生保健聖品，因此皮脆肉嫩且蒜香入味的蒜香黑鑽雞又再掀起一波熱賣潮。

(工商 )