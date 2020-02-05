鴻海生產iPhone的重鎮大陸鄭州，昨（4）日宣布進入封閉式管理的半封城狀態，外界擔心將不僅影響蘋果（Apple）全球iPhone出貨，更衝擊鴻海等蘋果產業鏈，對此，鴻海表示目前2月10日復工時程計畫不變。

武漢肺炎持續升溫，大陸累積確診病例突破2萬，死亡人數超過400人，鄭州也繼杭州後，宣布進入封閉式管理，落實「內防擴散、外防輸入」，嚴格控管當地人員進出與交通運輸，此般半封城管制將直接衝擊鄭州手機廠的生產製造與出貨銷售，以鴻海富土康鄭州廠占富士康iPhone手機總產量6成估算，影響不容小覷，蘋果也正首當其衝。

在武漢肺炎影響下，對於鴻海大陸廠的復工計畫，鴻海也發表3點聲明，第一，大陸各主要廠區維持全面2/10復工目標不變。第二，各地方政府目前的防疫管制，有助於集團復工準備。第三，集團已掌握各地政府的管控政策。

對於鴻海表示大陸主要工廠將如期在2月10日復工，除了有法人擔心將影響iPhone的生產，對於大陸有愈來愈多城市進入更嚴格管控的「封城」，已經進入半封城的鄭州廠復工計畫是否如期，也引發合宜性與產能的質疑。

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(中時電子報)