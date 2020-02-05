滯留武漢台胞首架包機昨晚（4）抵台，「回家」卻不能馬上與家人團聚，而是被暫時安置隔離中心。居民紛紛走告，周邊耳語不斷，彷彿將武漢台胞視為洪水猛獸般，令前立委、媒體人陳文茜痛心疾呼：「誰來溫暖他們的心？」

陳文茜昨日在臉書發文，內容如下：

前日先是同仁在群組中轉述武漢返台的台灣人會暫時隔離安置在我家附近，一人一間。我立即請他刪除訊息，而且不要在網路上再傳播。

接著家人也開始問候，或擔心，或表達重點在排瀉物感染，告訴我要小心。

我的回答：這些人在武漢封城期間，人生宛若掉入黑暗之中。不只春節傳統團圓不可得，孤獨、寂寞、恐慌，這些形容詞已不足以形容他們過去十多天的日子。

我回答家人：隔著山谷，我會遙遠地祝福他們。

當瘟疫漫延時，不只社會棄絕了他們，親人避之唯恐不及，他們也被自己每一個急迫的呼吸聲逼嚇著，他們也快要變成自己的棄絕者。

從武漢好不容易，他們「回家」了。

但真正的家，暫時回不去，他們必須被當成囚犯一樣，緊閉於隔離室，一個人，獨自面對一切，至少兩星期。

其實有異常狀況的人已經入院，而這些被隔離者回台，等待的是另一埸戰役：寂寞、恐慌、保密、洩露、可能的鄰居抗議、生命的不堪……

誰來溫暖他們的心？

本週我的廣播節目將全部播放音樂，特別送給仍然孤單恐慌的他們。

願所有這些不得不承受不幸之人，觀看世間燈火時，仍能看到多一分情。

週五回家後路過，每天我會用力的向他們揮手，遙祝：一切平安。

此時山區櫻花漸漸盛開，當花瓣飄落時，盼正是他們平安回家的時刻。屆時花落滿地，正巧成最美的地毯，迎送他們，終於回家了！終於平安了！

(中時電子報)