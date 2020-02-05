NBA今天公布了全明星賽三分球大賽的參賽名單，當中地主公牛隊好手拉文放棄了灌籃大賽而報名了三分球大賽，但他將面臨衛冕者喬哈里斯以及利拉德等人的強力挑戰。

參加三分球大賽的眾家高手有巫師伯坦斯、黃蜂葛拉漢、尋求衛冕的籃網喬哈里斯、國王希爾德、拓荒者利拉德、公牛拉文、老鷹崔楊與熱火鄧肯羅賓生。

兩屆灌籃大賽冠軍拉文，這次放棄的專長的項目而參加三分球大賽，他將碰到其他7位參賽者的圍剿，當中又以喬哈里斯和利拉德最兇悍，兩人在本季的三分球投籃命中率分別為40.5%和39.7%，尤其是利拉德過去6場比賽飆進了49顆三分球，寫下了NBA紀錄，目前手感極度發燙。

此外，今年的三分球大賽改變了規則，聯盟在三分線外6英尺處(182公分)增設了兩個投籃點，這個位置投進的話可得3分，因此每位參賽者的出手次數從原本的5個點25次增加到6個點27次，時間也從60秒增加至70秒，奪冠難度更高也更有可看性。

(中時 )