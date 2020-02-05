台灣一年進口的乳製品量高達200,000多公噸，是國人飲食中重要的動物性來源。為強化乳製品的安全管理，食藥署繼年初推動實地查核後，今宣布推動新管理措施。5月1日起，國外業者需檢附官方衛生證明，才能將乳製品輸入台灣。

根據食藥署統計，2018年台灣共進口約200,169公噸的鮮乳、保久乳、優格、乾酪、乳粉、奶油及煉乳等產品。進口量最多的國家為紐西蘭，進口量約86,544公噸，其次依序為美國（約54,258公噸）、澳大利亞（約21,882公噸）、法國（約9,989公噸）及德國（約5,989公噸）。

為落實階段性的管理措施，該署今年元月起實施乳製品系統性查核，業者若需將產品輸台，首先得提出申請、通過食安問卷書面審查、實地查核、實地查核結果審查，層層把關才可開放。食藥署今則發布訂定「輸入乳製品供食品用途應檢附輸出國官方衛生證明文件」，業者進口時需加上官方衛生證明，確保產品的安全。

食藥署科長廖姿婷表示，這項新措施的實施範圍為HS Codes 0401、0402、0403、0404、0405、0406及9806項下且以0401、0402及0403管理之乳製品（輸入規定為F01或F02）。為提供業者緩衝期做準備，新制預計5月1日上路。

(中時 )