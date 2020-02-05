衛福部長陳時中昨晚為台灣新增一確診，在記者會上哽咽落淚，成為昨晚防疫新聞的軟性話題。由於他嚴格把關防疫，領導表視受到藍綠肯定，因此引來10萬網友為他加油打氣。台大名醫施景中說，看陳時中24小時未闔眼，真想叫他身邊的人把他關機，讓他睡到飽再叫他起來。防疫也要得靠健康。

施景中是婦產科名醫，專長於高危險妊娠，手上多是病情複雜的孕婦。他在臉書上表示，昨天門診的病人一樣人山人海，倒不是大家不擔心疫情，實在是很多人還有這樣醫療需求。

他提到，最近又要開很多重度植入性胎盤。病人都很貼心，他看到下午兩點繼續做轉診的超音波，很多孕婦都會擔心他過勞，想叫他趕緊休息。他感到很溫暖。

對於陳時中的落淚，網友也與施景中同感，紛紛表達不捨，「看到很多醫護人員不眠不休真的很心疼」、「 千萬不要燃燒自己的生命救人啊～ 好好休息」、「陳時中部長出來就有讓人安心放心的感覺！」、「陳時中 真的可以感受到他的用盡全力 ，很感動！」、「有誰認識部長的，可以叫他快去休息一下嗎？」、「看到新聞真的很心疼，我唯一能做的就是不搶口罩」、「真的超人也不是這樣操的啊！」。

(中時電子報)