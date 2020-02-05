400年前荷蘭人在台南設貿易據點，台灣就已國際化，進入世界貿易體系。荷蘭人在安平設貿易據點，建立熱蘭遮城、大員市鎮，開啟台灣躍入世界的歷史契機。成大考古所所長劉益昌，今天揭示考古成果，同時也爭取未來於安平選址一處塊狀區域，探勘並將地底攤開進行現地展示，為什麼一個小探坑就要跟大家報告，因為這告訴我們台灣在17世紀，是希望無窮的，這是一個很重要的開始。

「未來透過區塊挖掘、展示或AI復原，幾乎可以告訴世界上的人，台南在17世紀是世界最重要的城市之一，這代表台灣這個國家如何形成的過程。」台灣外貿為主軸的經濟發展模式，商人一只皮箱全世界走透透，在成大考古所所長劉益昌眼中，都與1624年荷蘭人將台灣帶入世界體系有關，「荷蘭人選擇在安平設貿易據點，從此命定台灣的貿易性格」、「台灣人熱衷海外旅遊或做生意，也是貿易性格所致」。

成大2018年起執行為期6年的「熱蘭遮城400年」研究計畫，考古所依據《1643年熱蘭遮新地籍登記簿》等文獻資料，2019年於原大員市鎮南端（今劍獅埕園區）、東側（今石門國小）進行考古學田野發掘，找尋昔日市區遺跡與海岸線位址。

劉益昌表示，「安平是歷史大事件的重要場景，期盼台灣能復原一部分熱蘭遮城、大員市鎮，讓大眾真切感受400年前台灣在世界貿易的重要地位，了解現在台灣的性格特質形成與發展的原因和過程。」

劉益昌也提到，為什麼一個小探坑就要跟大家報告，因為這告訴我們台灣在17世紀，是希望無窮的，這是一個很重要的開始。

劉益昌指出，雖然台灣非聯合國未必能爭取將這項遺址申列為世界文化遺產，但有機會申請跨域無國界文化遺產，透過連結荷蘭、比利時、南非、日本平戶、長崎這些從16世紀影響世界準國家機構的東印度公司，去申請跨域無國界文化遺產，是很有機會的，過去寮國、泰國交界廟宇也有成功申請前例。

(中時 )