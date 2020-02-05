大陸國台辦發言人馬曉光，5日罕見以長篇新聞稿，對防疫工作的涉台工作發表談話，他指出目前在大陸確診的台灣人病例有3例，疑似病例2例，均已及時安排就醫治療，還明確指出截至4日，大陸方面向台方通報疫情信息36次，台方向我方通報15次。並呼籲台灣方面妥善處理在台就讀的陸生返台事宜，保障他們的衛生健康和就學等權益。

馬曉光表示，新冠病毒肺炎疫情防控工作正在有序進行，對台工作系統對台胞一視同仁，認真做好疫情防控工作。

馬曉光介紹，國台辦和有關省市對台工作機構，成立疫情防控工作領導小組，各地台辦主動加強與本地台胞台企及台資企業協會的聯繫，有的開展一對一服務，及時了解情況，做好防疫宣傳，對台胞加強關心照護，及時了解他們的需求和困難，努力協調解決實際問題。

在大陸的台灣同胞積極配合當地做好疫情防控工作，目前在大陸台胞確診3例，疑似病例2例，均已及時安排就醫治療。2月3日協助安排首批247名因故滯留湖北的台胞乘坐東方航空公司春節加班機返回台灣。我們在抓緊工作，為其他在湖北希望返台的台胞做出返程安排。

馬曉光強調，在這次防疫工作中，大陸方面從一開始就本著高度重視兩岸同胞健康福祉的精神，與台灣有關方面保持溝通，安排台灣專家來武漢實地考察，並一直及時通報信息，提供相關資料。截至4日，大陸方面向台方通報疫情信息36次，台方向我方通報15次。

馬曉光說，患難與共，守望相助是中華民族的傳統美德，兩岸同胞是血濃於水的骨肉兄弟，是命運共同體，無論是大陸各地政府與民眾對當地台胞的關心照顧，還是台灣社會各界支持大陸抗擊疫情，台胞台企主動捐款捐物表達愛心，都彰顯了血濃於水的同胞情誼，兩岸一家親的骨肉親情。

馬曉光表示，疫情防控是當前工作的重中之重，各地對台工作機構進一步認真扎實做好疫情防控涉台工作，有關方面將繼續保持兩岸防疫工作的信息通報等溝通協調，根據疫情防控需要，做好兩岸人員往來管理和服務工作，對春節假期後從台灣返回大陸工作、學習的台胞，加強疫情防控宣導，做好疫情檢疫和健康防護工作，對恢復生產的台資企業，積極提供服務，確保疫情防控工作和生產經營活動正常有許開展。

希望台灣有關方面妥善處理在台就讀的大陸學生返台事宜，保障他們的衛生健康和就學等權益。

(旺報 )