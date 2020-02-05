大陸武漢肺炎疫情持續延燒，病毒來源被推測和「吃生蝙蝠」有很大關係，也引起網友熱烈討論，對此資深藝人黃安則透露，昔日熱愛過的樂團主唱在舞台上生吃蝙蝠，下場就是演唱會結束後直接送醫急救。

武漢肺炎被爆源頭與「吃生蝙蝠」有關，對此資深藝人黃安提及「荒野求生」的貝爺，最引人注目表演就是抓到啥就吃啥，舉凡蝎子、螞蝗、毒蛇等都是生吃，唯獨蝙蝠硬是火烤四小時才吃，原因就是「會得到一種致命肺病」，這讓黃安直呼：「多年前貝爺的提醒，今天居然噩夢成真」，這讓他回想到大學時為了拍電影，曾在基隆蝙蝠洞待了十幾天，回想起來仍是心有餘悸。

黃安微博全文。（圖／黃安微博）

此外他提到「黑色安息日」樂團主唱，曾經在演唱會接到台下粉絲扔上来的蝙蝠，當時他天真以為是玩具蝙蝠，居然一口就把蝙蝠頭咬掉，結果下場就是送醫急救，並且按照狂犬病療程醫治，連續打了三個月疫苗才確定沒被感染。

(中時電子報)