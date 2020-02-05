大陸武漢肺炎疫情持續攀升，各國都在嚴防疫情擴散，身為第一線的海關，全力調查從疫區過來的旅人，情歌王子光良po文表示自己剛從馬來西亞回到台北，在吉隆波機場看見高度防疫的態度，沒想到在機上自己發生的一個小意外，讓他成為注目焦點。

光良昨(2/4)在臉書發文，透露自己3號剛回台北，在吉隆波機場跟飛機上，眾人都戴上口罩，防堵疫情相當認真，沒想到他在機上，卻因為吃米果噎到咳了幾聲，自己都傻眼，笑稱：「附近的乘客應該嚇死了」，而更驚嚇的，是他降落桃園機場後，首度無法順利自動通關，接著立刻被海關人員帶走問話。

無法順利通關的理由，跟光良的旅遊史有關，海關人員將光良帶到體溫檢查櫃台，詢問他是否在去年12月19日到過武漢？光良給出肯定答案，之後被要求填寫相關文件，請他自主管理14天，並提醒若在這期間身體有狀況的話，請打專線告知。

之後劇情超展開，其中一名海關人員笑著跟光良討簽名，興奮表示有買他接下來在小巨蛋的演唱會門票，透露先生是光良的超級粉絲，「他關注你比關注我還要多」，但抱怨先生只買自己的票沒買她的，讓光良聽了也抱不平：「怎麼那麼過份，應該一起來啊」，而對於海關人員嚴謹跟貼心，光良表示感謝，直呼「辛苦你們了」，也叮嚀大家勤洗手、戴口罩，「防疫工作人人有責」。

(中時電子報)