武漢肺炎疫情延燒，大陸全境淪陷，死亡人數已經來到491人，超越17年前的SARS。最新消息指出，昨（4）日大陸全區新增確診病例3887例，其中湖北省就佔了3156例，死亡病例65例，而疑似病例則新增3971例，是連續第二天下降。

據《環球時報》報導，截至4日，根據國家衛生健康資料顯示，大陸全區累計報告確診病例24324例，死亡病例490例，治癒出院892例，現有疑似病例23260例。

其中，疑似病例新增3971例，是連續第二天下降，在此之前，2日新增疑似病例5173例，3日新增疑似病例5072例。

另外，港澳台地區通報確診病例，累計39例，香港18例最多，並出現1例死亡病例，澳門10例、台灣11例。

武漢肺炎疫情持續擴散，全球各地拉緊報，紛紛派出航班接回滯留大陸地區國人。日前第一批滯留武漢台商200多人已順利返台，檢疫後送至各區隔離，目前已知有一人確診感染，醫療團隊全力救治中，至於第二梯次台商何時能返台，還在協調當中。

(中時電子報)