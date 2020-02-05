武漢肺炎讓全台口罩大缺貨，為防止不肖賣家趁機於網路平台哄抬防疫用品價格，損及消費者權益，行政院消保處昨日邀請6大電商平台「喝咖啡」，要求業者在防疫期間自律，切勿發生網購口罩價格哄抬的情事。

消保處昨日邀請蝦皮、露天、雅虎、富邦momo、pchome、淘寶台灣等6家大型網購業者，以及相關主管機關開會研商如何杜絕網路上販售徵用口罩價格哄抬，對此業者均向政府表示會自律，做好電商平台的管理。

消保處指出，防疫期間網購業者必須遵守以下5點：

1.販售口罩之賣家，依藥事法規定須具有藥商許可執照，倘無該許可執照，電商平台應即時予以下架。

2.訂定自律規範，對於賣家販售口罩之價格認有異常時，即不准許上架販售。

3.建立單一窗口，配合地方政府消費者保護官及相關主管機關之調查，並優先處理口罩價格異常之申訴案件。

4.加強對平台賣家之教育宣導，以免觸法。

5.檢視平台賣家對於徵用口罩外，其他類型口罩是否有不實宣稱（如有防武漢肺炎感染等效果）之廣告，倘一經發現，立即予以下架。

消保處表示，由於目前口罩成為政府徵用的防疫物資，並公告為生活必需用品，因此若有囤貨或哄抬物價的行為，即構成傳染病防治法第61條，可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。

若發現有意圖抬高口罩交易價格，而有囤積行為，且無正當理由不進行市場銷售者，則可依刑法第251條規定，判3年以下有期徒刑、拘役或併科30萬元以下罰金，呼籲民眾與業者切勿以身試法。

(中時 )