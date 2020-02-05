工業電腦廠友通（2397）本業營運動能回升，配合轉投資網通資安廠其陽（3564）成長動能強勁、併購工業自動化整合銷售通路商羅昇（8374）挹注，2020年1月合併營收「雙升」至7.45億元，改寫歷史次高，激勵今（5）日量增價揚，早盤勁揚4.4％至83元。

截至10點半，友通維持逾4％漲幅，位居工業電腦漲勢前段班。友通在鼠年開紅盤後跟隨台股震盪，跌勢相對受控，3日盤中下探77.1元，創去年4月以來近10月低點，昨（4）日止跌回升1.92％。

友通2020年1月自結合併營收達7.45億元，較去年12月6.8億元成長9.55％、較去年同期5.65億元成長達31.73％，僅次於去年11月的8.38億元、改寫歷史次高。法人指出，除了本業營運動能回升，主要受惠旗下轉投資的其陽成長動能強勁、加上併購羅昇挹注帶動。

其陽受惠非常態標案出貨拉抬，2020年1月自結合併營收達1.8億元，月增達24.01％、年增達55.91％，改寫歷史次高。羅昇表現則續疲，2020年1月自結合併營收1.74億元，仍月減33.45％、年減34.37％，為近11月低點。

友通去年持續發動投資併購，去年3月併購入主其陽、10月入主羅昇，持續挹注成長動能。法人表示，若扣除其陽及羅昇挹注，友通自身1月合併營收粗估約3.89億元，月增達43.3％、但年減31.11％，主因今年春節落於1月、且去年同期基期較高所致。

(時報資訊)