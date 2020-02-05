因應龐大共享交通需求，和泰汽車(2207)集團旗下iRent共享電動機車持續加速布局，2月1日進軍桃園，首波投入桃園市八德區、中壢區、平鎮區、龜山區、蘆竹區等，成為首家營運縣市跨足6都(雙北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市)的共享機車業者。

iRent共享電動機車前進桃園，推出2月29日前使用iRent App於桃園市路邊租還電動機車，即可享前6分鐘1元、第7分鐘起每分鐘1元優惠價。

和泰汽車表示，iRent共享電動機車每人每次平均租用30分鐘，主要為消費者轉乘及短程代步使用，租借熱點集中商圈、大眾運輸周邊等人潮聚集處。機車提供單日租用上限300元，黏著度較高的使用者，可於3月1日前申辦499元月租方案，享650分鐘不限趟次騎到飽。

Rent共享汽機車會員數已突破29萬人，車隊數達6,500台，為全台唯一同時提供汽機車營運服務業者。目前汽車路邊租還營運範圍為雙北市(可直達桃園機場大園停車場)、台中市及台南市，3月底前租汽車享平日每小時租金99元優惠。

(時報資訊)