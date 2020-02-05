日本厚生勞動省5日宣布，日前香港已確診新型冠狀病毒肺炎的80歲男子，曾乘坐前日抵達橫濱，並出現病徵並須進行隔離檢疫的「鑽石公主號」郵輪，該船上有10人確診為新型冠狀病毒肺炎，當中有人出現發燒症狀。

厚生勞動省稱，目前確診的10人已送往醫院進行隔離治療；船上有超過200人出現發燒等徵狀，正在待檢測結果。

(中時 )