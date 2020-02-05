港男患武漢肺炎乘日籍郵輪 船上10人遭傳染 11:142020/02/05 中時 蔡宗霖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 郵輪停留在橫濱外海面（圖／東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本厚生勞動省5日宣布，日前香港已確診新型冠狀病毒肺炎的80歲男子，曾乘坐前日抵達橫濱，並出現病徵並須進行隔離檢疫的「鑽石公主號」郵輪，該船上有10人確診為新型冠狀病毒肺炎，當中有人出現發燒症狀。 厚生勞動省稱，目前確診的10人已送往醫院進行隔離治療；船上有超過200人出現發燒等徵狀，正在待檢測結果。 (中時 ) #10 #肺炎 #隔離 #新型冠狀病毒 #發燒 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》武漢肺炎恐重創全球經濟！美股暴殺603點 05:452020/02/01 財經 喝大蒜水可防疫？ 專家：偏方別亂信！ 10:452020/02/01 生活 跟進？印度也要禁止口罩出口了 11:112020/02/01 國際 他怕染武漢肺炎「喝75%酒精」自我消毒 下場出爐了 11:322020/02/01 兩岸 比武漢肺炎更致命 美流感超過8千死！ 15:462020/02/01 生活 2020武漢風暴》新英格蘭醫學：武漢肺炎美首病患 靠這款藥物好轉 16:172020/02/01 國際 武漢肺炎秒打垮陸公衛體系？網神解 16:452020/02/01 日常 口罩之亂，新加坡做法可做他山之石 19:032020/02/01 國際 泰國日本確診比台灣多？原因找到了 20:022020/02/01 日常 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 兩岸熱門新聞 2020武漢風暴》湖北日增3千例確診 大陸疑似病例連兩日下降 - 兩岸 陸封閉式管理擴大 南京、寧波、哈爾濱也封城 - 兩岸 - 工商 新型冠狀病毒肺炎 專家曝最危險的地方 - 兩岸 國台辦：在陸台胞確診3例 已向台通報疫情36次 - 兩岸 - 旺報 旺旺護台灣 水神抗菌液免費供應 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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