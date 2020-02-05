目前新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續在全球延燒，部分國家為防堵疫情持續加劇，而提出了限制符合指定條件旅客入境的規定，有些航空公司則是暫停指定航線的營運。因應旅客行程異動，旅遊體驗平台KKda已成立客服專人小組，若有KKday旅客因無法順利入境，或是航空公司停飛而無法順利體驗行程，可持證明向客服提出免費改期或取消。

為幫助因疫情影響行程的旅客快速掌握各地旅遊規範相關資訊，KKday整理了全球各國入境限制資訊、航班異動等最新消息，將同步更新在KKday社群上分享給使用者，希望大家共同努力對抗疫情，並且安全地旅行！

KKday體驗行程改期暨取消政策說明

若KKday旅客因部分國家或航空公司提出的應對措施，導致原訂旅遊計畫無法如期進行，可提出改期或取消申請，詳細規範如下：

*目的地：中國大陸、香港、澳門，訂單出發日：2/29以前

*目的地：全球，訂單出發日：2/29以前。且符合下列任一條件：(1)中國大陸籍旅客（需付證明）；(2)附證明在14天內去過湖北之旅客（訂單出發日推算）；(3)醫生開具流感證明（需付證明）；(4)持有航空公司班機取消證明。

若符合以上條件，需要辦理取消或延期之旅客，可寄信至[email protected]，信件主旨標示「KKday之訂單編號」，並提供KKday商品購買紀錄證明，將會由客服人員協助後續事宜。

為加速提供最完善的顧客服務，建議行程受影響之消費者如有任何疑問或相關諮詢需求，可透過KKday App訂單管理功能內建免費網路電話撥打客服專線，將有專人24小時提供即時的服務。

(中時電子報)