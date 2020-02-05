武漢肺炎疫情延燒重創全球觀光業，觀光學者認為，若疫情持續到5月，國旅約有5成減幅，台觀光產值將蒸發1234億元。據悉，台灣南部已有業者決定放無薪假。另也有分析指出，如果情勢進一步惡化，大陸觀光業將受到重創。目前觀光局禁止團進大陸旅遊，兩岸航班也有多航次取消。旅遊體驗平台KKday也發出公告，如旅客因無法順利入境，或是航空公司停飛，可持證明向客服提出免費改期或取消

目前武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情持續在全球延燒，部分國家為防堵疫情持續加劇，而提出了限制符合指定條件旅客入境的規定，有些航空公司則是暫停指定航線的營運。因應旅客行程異動，旅遊體驗平台KKday已成立客服專人小組，若有KKday旅客因無法順利入境，或是航空公司停飛而無法順利體驗行程，可持證明向客服提出免費改期或取消。

為幫助因疫情影響行程的旅客快速掌握各地旅遊規範相關資訊，KKday整理了全球各國入境限制資訊、航班異動等最新消息。各國入境限制資訊、航班異動整理： https://kkday.me/kuFlv (將陸續更新最新消息）

然木武漢肺炎疫情持續擴大，有專家分析，武漢肺炎可能比2003年的SARS更難控制，輕症患者會被忽視。疫情除影響人體健康，也對全球股市、油價、經濟造成風險。

提醒大家，近來武漢肺炎疫情擴散，中小學也延後開學了。過情人節也要注意自己健康，如出沒人潮眾多的地點，搭乘大眾交通工具時，建議還是要戴上口罩，除可避免把病原傳給別人外，也可保護自己，避免空氣中的有害物質進入體內。

(中時電子報)